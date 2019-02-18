«الاحتياطي الفيدرالي» يصف شباب الألفية ب «جيل الركود»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن البطء في مشاريع البناء السكني، وانخفاض مبيعات السيارات الجديدة، والأداء الضعيف لشركات بيع التجزئة، وأنحى الخبراء باللائمة على «الأذواق والخيارات العجيبة» لجيل، وهذا يعني أن جيل الألفية متهم بوقف تطوير كل شيء، بدءاً من علب التونة وانتهاء بالضواحي السكنية.

والحقيقة التي لا تقبل الشك هي أن عادات جيل الألفية لا تختلف كثيراً عن عادات الأجيال السابقة، عندما نأخذ بعين الاعتبار آثار العمر والدخل ومجموعة متعددة من الخصائص الديمغرافية، وفقاً لورقة بحث جديدة صدرت عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ترى أن الناس الأصغر سناً ينفقون أقل، لأن ما يكسبونه أقل بكل بساطة.

جاء في ورقة البحث التي أعدها الباحثان كريستوفر كيرز وجينغ لي، بالتعاون مع خبير السكان دانييل جيه فاين: «جيل الألفية هم أقل حظاً من أفراد الأجيال السابقة، فهؤلاء يكسبون مبالغ أقل وحجم الأصول التي بحوزتهم أقل وليس لديهم نفس الثروات التي كانت لسابقيهم»، أما على مستوى دخل الأسرة، فيرى الباحثان أن الأجيال السابقة حصلت على دخل يزيد بنسبة 11% على متوسط دخل الأسر الحالية من شباب الألفية.

جيل فترة الركود

تؤكد الأبحاث الحديثة أن متوسط مدخرات الفرد من جيل الألفية يبلغ 2430 دولاراً، وأن نسبة متزايدة منهم ليس لديها القدرة على الادخار نهائياً، ولا يزال هذا الجيل يعتمد إلى حد كبير على أحد الوالدين في الحصول على المساعدة. وكشف تقرير صادر عن شركة «كونتري فايننشال» للأبحاث أن معظم الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و37 عاماً يتلقون مساعدة مالية من آبائهم أو أولياء أمورهم.

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ومن المرجح أن جيل الألفية «يدفع ثمن قدومه للحياة خلال فترة الركود، عندما واجه الوافدون الجدد في سوق العمل طلباً ضعيفاً على العمالة وتشدداً غير مسبوق في سوق الائتمان»، وفقاً لتقرير الاحتياطي الفيدرالي الذي يشير أيضاً إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية والتعليم ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة.

وصار التعليم العالي أكثر ضرورة وأعلى تكلفة، فباحتساب معدل التضخم، زادت رسوم الجامعات الخاصة في عام 2018 بنسبة 213% مقارنة مع رسوم التعليم الجامعي في عام 1988، وزادت رسوم المدارس العامة لمدة أربع سنوات بنسبة 129%، ونتيجة لذلك، فإن الكثير من أفراد هذا الجيل يغرقون في ديون القروض الطلابية، وفي الوقت نفسه، بلغ متوسط ما يسدده المستفيد من خطط الرعاية الصحية المؤمن عليه من قبل جهة العمل 1505 دولارات عام 2017، مقارنة بمبلغ 303 دولارات فقط في عام 2006، ويجد العديد من الأمريكيين الشباب أنفسهم مضطرين إلى الخضوع لتدابير ملزمة لتحمل تكاليف حالات الطوارئ الطبية، وتسبب ذلك في تآكل المدخرات التقاعدية للبعض واتكال الأكثرية على المنح التعويضية في برامج الرعاية الصحية الطارئة، إلا أن ورقة بحث الاحتياطي الفيدرالي لا تخلو من عناصر إيجابية، حيث تشير إلى أن الأسر التي تعيش في الألفية لديها تقريباً نفس مستويات الديون التي تحملتها الأجيال السابقة، رغم أن متوسط عدد الأطفال الذين تعولهم أكبر، كما أن جيل الألفية هم أكثر تنوعاً عرقياً وأكثر تعليماً من الأجيال السابقة.

الجيل إكس

في حال فاضت المياه في بيتك أو تعطلت سيارتك، قد لا يكون بحوزتك ما يكفي من المال لتغطية هذه التكاليف، خاصة إذا كنت من جيل الألفية، حيث خلص مسح جديد من شركة Lending tree إلى أن 6 من كل 10 أشخاص (60%) من جيل الألفية (الذين تتراوح أعمارهم بين 22 إلى 37 عاماً) لا يمتلكون ما يكفي لتغطية نفقات طارئة بقيمة ألف دولار، ما يعني أنهم سيضطرون إلى جمع الأموال عن طريق اقتراضها أو استخدام بطاقة ائتمان أو بيع شيء من مقتنياتهم الثمينة. وشمل الاستطلاع عن مستويات الادخار ألف شخص من البالغين في الولايات المتحدة.

وقال أكثر من نصف الأمريكيين، 52%، إنهم لا يملكون مدخرات مالية، وكان أداء جيل فترة طفرة المواليد Baby Boomer (الذين تتراوح أعمارهم بين 54 و72 عاماً) أفضل، حيث قال حوالي 60% منهم إنهم يستطيعون التعامل مع حالات الطوارئ التي تتكلف ألف دولار، عبر استخدام الأموال النقدية أو المدخرات، وكان أداء الجيل إكس (الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و53 عاماً) أفضل قليلاً من جيل الألفية، حيث قال 48% إنهم سيتمكنون من التعامل مع الحالات المالية الطارئة.

ويعاني الكثير من الأمريكيين من أعباء الديون، ما يجعل عملية الادخار مليئة بالتحديات، ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في الولايات المتحدة 38 ألف دولار، باستثناء قروض الرهن العقاري، وفقاً لدراسة صادرة عن مؤسسة «نورث وسترين ميوتشوال». ويبلغ متوسط ديون جيل الألفية 42 ألف دولار، في حين أن متوسط ديون الجيل زد (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً) حوالي 22 ألف دولار.