شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو لايف» و«شراع» يوفران برنامجاً لتمكين المبتكرين الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
ضم برنامج الابتكار والشراكة التابع لإكسبو 2020، «إكسبو لايف» جهوده مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» لتوفير برنامج مفصل مصمم لتمكين المبتكرين الشباب بالأدوات اللازمة للمراحل التالية في رحلة ريادة الأعمال.
فالبرنامج المصمم خصيصاً لبدء أول جلسة هذا الشهر مخصص لأولئك الذين التحقوا بالفعل في برنامج الابتكار للجامعات التابع ل«إكسبو لايف» الحالي، حيث سيتم إرشاد المبتكرين من قبل فريق الخبراء بشراع لتطوير المهارات والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها.
وقالت نجلاء المدفع، الرئيس التنفيذي لشراع إن ريادة الأعمال تقوم بدور مؤثر في النمو الاقتصادي للبلد ويمكن أن يسهم تسخيره في بناء مجتمع مزدهر، فنحن متحمسون للغاية لدعم «إكسبو لايف» لإلهام الأجيال القادمة بشأن إمكاناتهم للتأثير إيجاباً على البيئة وتوليد قيمة اجتماعية حقيقية.وقالت فاطمة إبراهيم، مساعدة المدير، «إكسبو لايف» في «إكسبو2020 دبي»:نحن فخورون لدعم المبتكرين الشباب في جميع أنحاء الإمارات .
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