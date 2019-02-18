شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فندق «ستيلا دي ماري» ب 400 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت فنادق «ستيلا دي ماري» رسمياً أحدث فنادقها من فئة الخمس نجوم خارج مصر في دبي في منطقة دبي مارينا، حيث بلغت تكلفة بناء الفندق 400 مليون درهم، ويضم 369 غرفة وجناحاً موزعة كالآتي: 252 غرفة و72 غرفة مزدوجة و45 جناحاً فاخراً، وذلك بحسب أيوب عدلي أيوب مالك علامة ستيلا دي ماري الفندقية.

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