تعديل الرمز الجمركي ل 11 صنفاً خاضعة لمضاعفة رسوم الحديد

أبلغت «جمارك دبي» التجار والموردين بدء تعديل قرارها السابق الذي يقتضي زيادة الرسم الجمركي على بعض أنواع حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% الى 10%، واستبدالها بفئات أخرى تندرج ضمن رمز نظام منسق، على أن يعمل بنص القرار في 17 يناير الفائت حتى نهاية العام الجاري 2019.

بحسب إعلان للدائرة اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، أوضحت «جمارك دبي» أنه: إلحاقاً بالإعلان الجمركي رقم 1/‏2019 الصادر في السادس عشر من يناير الماضي بشأن زيادة نسبة الرسم الجمركي على حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% الى 10% وبناءً على كتاب «الهيئة الاتحادية للجمارك» رقم (ه م ج/‏س 2019/‏136 تاريخ 11 يناير الماضي)، وتنفيذاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (108) نوفمبر 2018، وقرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (44) من نوفمبر 2018 بتطبيق الرسوم الجمركية على حديد التسليح للبند (7214) ولفائف الحديد (7213) من 5% الى 10%؛ فقد تقرر بتعديل المادة «1» من الإعلان الجمركي رقم 1/‏2019 لتصبح زيادة الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد الخاضعة لرمز النظام المنسق وإخضاعها لرسوم جمركية بنسبة 10%.

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وشملت الفئات تلك الأصناف التي تحتوي على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ وتحمل رمز نظام منسق تحت رقم (72 13 10 00) و غيرها من صلب سهل القطع وتحمل رمز نظام منسق (72 13 20 00)، وذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 ملم (72 13 91 00) وغيرها (72 13 99 00) وهي فئات كان القرار السابق قد شملها.

في حين، تضمنت الفئات الجديدة 11 صنفاً من الحديد ولفائفه: ذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم وتحمل رمز نظام منسق (72 14 10 30) وذات مقطع عرضي دائري من 8 ملم - 40 ملم (72 14 10 40) وغيرها (72 14 10 90) وذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم (72 14 20 30) وذات مقطع عرضي دائري من 8ملم - 40 ملم تحت رمز نظام منسق (72 14 20 40) وغيرها (72 14 20 90) وذات مقطع عرضي دائري أقل من 8 ملم (72 14 30 30) وذات مقطع عرضي دائري من 8 ملم - 40 ملم (72 14 30 40) وغيرها (72 14 30 90) وذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع) (72 14 91 00) وغيرها (72 14 99 00).

فيما تم استثناء 11 صنفاً من الحديد ولفائفه ضمن نص قرار التعديل: ذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 ملم ومن 10 ملم - 32 ملم وغيرها، والفئات التي تحتوي على تسنينات أو تضليعات أو حزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية التجليخ أو مفتولة بعد التجليخ، وذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 ملم، وذات مقطع عرضي دائري من 10 ملم - 32 ملم وغيرها، والحديد الصلب سهل القطع، وذات مقطع عرضي دائري أقل من 10 ملم وذات مقطع عرضي دائري من 10 ملم- 32 ملم وغيرها.