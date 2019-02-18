«كونتيننتال» تدشن مستودعاتها في جبل علي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «كونتيننتال» عن افتتاح أول مكتب لها في المملكة العربية السعودية وتحديداً بمدينة جدّة.

Advertisements

وارتكازاً على إرث الشركة الكبير، احتفلت «كونتيننتال» أيضاً بتدشين مستودعاتها الأولى في منطقة جبل علي بدبي. وسوف تكون هذه المنشأة الجديدة مركزاً رئيسياً يربط المصانع في أوروبا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع شركاء توزيع العلامة التجارية في الشرق الأوسط.

وقد تم الإعلان عن ذلك خلال مناسبة رسمية أقيمت مؤخراً في دبي بحضور نيكولاي سيتزر، عضو مجلس إدارة ورئيس قسم الإطارات في شركة كونتيننتال العالمية (Continental AG)، وجون أندر غارسيا، المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في «كونتيننتال».

وقال جون أندر غارسيا، المدير الإقليمي لشركة «كونتيننتال» في إفريقيا والشرق الأوسط: «يشكّل افتتاح المكتب الجديد في جدّة خطوة أساسية هامّة للعلامة التجارية ليس فقط في السعودية بل في كامل أنحاء الشرق الأوسط.