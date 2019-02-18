«أبوظبي الوطنية للتأمين» تفتتح فرعين بمراكز «تسجيل» في الشارقة

أعلنت شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» عن افتتاح فرعين جديدين للشركة في مراكز «تسجيل» لفحص وتسجيل المركبات في الشارقة؛ حيث بدأت الشركة خلال شهر ديسمبر بتقديم خدمات التأمين على المركبات في قرية «تسجيل» التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، ومن المتوقع أن يبدأ الفرع الثاني بتقديم خدماته في مركز «تسجيل» أبو شغارة خلال هذا الشهر.

وتعليقاً على ذلك؛ قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يسرنا الإعلان عن افتتاح فرعين جديدين للشركة في مراكز «تسجيل» لفحص وتسجيل المركبات في الشارقة في خطوة تنسجم مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى التركيز على احتياجات عملائها، وتعزيز حضورها في مناطق الدولة».

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «نحرص في مجموعة «إينوك» على تقديم أفضل خدمة من نوعها للعملاء من خلال رفدهم بعروض فائقة التنوع. وقد قدمت «تسجيل» على مر السنين خدمات مميزة لفحص السيارات وتسجيلها لأكثر من مليون عميل في دولة الإمارات. ولا شك في أن شراكتنا مع «أبوظبي الوطنية للتأمين» ستضيف مزيداً من القيمة لخدماتنا الحالية، وتتيح لعملائنا شراء أو تجديد تأمينهم الشخصي أو تأمين مركباتهم في مراكز «تسجيل» التابعة لنا في الشارقة».