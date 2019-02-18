افتتاح «فور بوينتس باي شيراتون الشارقة»

أعلن فندق «فور بوينتس باي شيراتون الشارقة»، التابع لمجموعة «ماريوت الدولية»، عن افتتاحه بشكل رسمي؛ حيث جرت مراسم قص الشريط الحريري في يوم 17 فبراير 2019.

ويضم الفندق أكثر من 200 غرفة فندقية، ويتميز بموقعه الفريد في وسط مدينة الشارقة، مما يتيح للضيوف سهولة الوصول إلى العديد من المعالم المميزة في المدينة، ومنها شارع البنوك للأعمال التجارية، ووجهات الترفيه الرئيسية التي تحتضنها واجهة المجاز المائية.

في هذا السياق، قال أليكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «ماريوت الدولية» في الشرق الأوسط وإفريقيا: «يسعدنا للغاية افتتاح أول فندق يحمل علامة «فور بوينتس باي شيراتون» في الشارقة، والذي نثق بأنه سيساهم في تعزيز حضور مجموعة «ماريوت الدولية» في الإمارة وتنوع تجارب السياحة والضيافة، وذلك بما يتماشى مع «رؤية الشارقة السياحية 2021»».

ويقدّم الفندق لضيوفه من المسافرين بغرض الترفيه أو الأعمال سلسلة من التجارب الفاخرة التي تعكس كرم الضيافة العربية الأصيلة وأعلى مستويات الراحة والاسترخاء، وذلك إضافة إلى موقعه المتميز الذي يجعل منه نقطة انطلاق لاستكشاف سحر المدينة وجمالها.

ويتصل فندق «فور بوينتس باي شيراتون الشارقة»، مباشرة مع أحد أفخم الأبراج التجارية في الشارقة، إضافة إلى مركز تجاري راقٍ.

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وعلاوة على ذلك، يقع الفندق في نهاية كورنيش البحيرة الشهير، مما يسهّل على الزوار إمكانية الوصول إلى السوق الأزرق المركزي وسوق الذهب، ويتيح لهم خيارات واسعة من المطاعم ووجهات الأنشطة الترفيهية العائلية. كما يوفر الفندق للضيوف خدمة النقل ذهاباً وإياباً مجاناً بالحافلة لزيارة شاطئ البحر الساحر.

ويحتضن هذا الفندق حوالي 225 غرفة فندقية فسيحة تمتاز بتصاميمها العصرية،

ومن ضمنها عدد من الغرف المتصلة أو المزدوجة التي تناسب العائلات أو المجموعات الكبيرة ممن يرغبون في الإقامة لفترات طويلة.

وفي سياق تأكيد التزام علامته التجارية بتقديم تجارب متوازنة للمسافرين في وقتنا الحاضر، يتميز الفندق بلمسات تعكس روح العلامة وبصمتها المميزة، والتي تتمثل في تقديم عبوات الماء المجانية في جميع الغرف الفندقية، وتوفير خدمة إنترنت لا سلكي «واي فاي» مجانية وسريعة في جميع أرجاء الفندق، وإعداد وجبة فطور تزخر بالأطباق التي تعزز مستويات الطاقة والحيوية مع كوب من القهوة الطازجة لتساعد الضيوف على بدء صباحهم بإشراق وتفاؤل.

وتحتوي جميع الغرف على سرير «فور بوينتس باي شيراتون كومفورت بيد» مزود بمرتبة فراش ووسائد وثيرة وغطاء فاخر للتنعم بنوم هانئ ومريح. كما يلبي «فور بوينتس باي شيراتون الشارقة»، احتياجات المسافرين من رجال الأعمال؛ حيث يضم 6 صالات حديثة للاجتماعات مزودة بأحدث التقنيات والمعدات، ويضع فريقه الخبير المتخصص بتنظيم الفعاليات تحت تصرفهم ليضمن لهم تجارب فاخرة ومريحة.