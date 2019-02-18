شكرا لقرائتكم خبر عن شركات دولية تكشف عن أحدث منتجاتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يستعرض جناح «الاتحاد الأوروبي»، في معرض«جلفود 2019» أبرز ما تتميز به هذه المنتجات من المواد الغذائية والمشروبات لا سيما من حيث مقومات السلامة الغذائية والجودة والفائدة الصحية.

تم افتتاح الجناح رسمياً من قبل فيل هوجان، مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية، بمرافقة وفد يمثل 39 شركة أوروبية ويهدف جناح الاتحاد الأوروبي في المعرض إلى تسهيل تصدير المنتجات الأوروبية من الأغذية الزراعية والمشروبات إلى دولة الإمارات، وتعزيز حضور الشركات الأوروبية للمواد الغذائية الزراعية وتوطيد علاقاتها مع سوق الإمارات والمنطقة.

وقال فيل هوجان مفوض الاتحاد الأوروبي: يعد «جلفود» أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، وليس مستغرباً مشاركة الاتحاد الأوروبي بصفته الجهة الرائدة عالمياً في تصدير واستيراد المنتجات الزراعية، ويعود الفضل في ذلك إلى دولها الأعضاء الحاضرين ولجناح الاتحاد الأوروبي.

46 شركة من سنغافورة

تقود مؤسسة «إنتربرايز سنغافورة»، الهيئة الحكومية المعنية بتنمية التجارة وقطاع الأعمال، بالتعاون مع جمعية مصنعي الأغذية في سنغافورة، 46 شركة متخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات خلال مشاركتهم في معرض «جلفود 2019» وهو العام العاشر على التوالي الذي تشارك فيه سنغافورة في المعرض الذي يعد من أكبر الأحداث التي تركز على الأغذية والمشروبات في العالم، حيث يقوم نصف الشركات تقريباً بإطلاق منتجات غذائية جديدة إما في دولة الإمارات أو الشرق الأوسط.

وقال بانج تشيونج بون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة: تحظى المنتجات الغذائية السنغافورية بقبول دولي واسع نظراً لما تتسم به من ابتكار وجودة وامتثال تام لمعايير السلامة الغذائية.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط سوقاً سريعة النمو للأغذية والمشروبات، ووجهة تصدير رئيسية لشركات الأغذية في سنغافورة.

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«جلوبال»والخيارات الصحية

تقدم شركة «جلوبال للصناعات الغذائية»، إحدى الشركات المختصة بتصنيع المواد الغذائية المجمدة ذات القيمة المضافة والتابعة لمجموعة «البطحاء» والتي تعتبر من كبرى مجموعات الأعمال في دولة الإمارات، باعتبارها الشركة الوحيدة والسبّاقة على صعيد قيادة ومواكبة التحول الجديد في التوجهات الغذائية لقاعدة المستهلكين، من خلال تقديم مجموعة المنتجات الغنية بالبروتين النباتي والخالية من اللحوم تحت العلامة التجارية «هيلثي فارم».

وتكشف الشركة خلال «جلفود 2019» عن البرجر الغني بالبروتين المستخلص من البازلاء الصحية والمغذية والمدعمة بالعناصر الغذائية الفريدة للكرنب المجعد والكينوا.

علامة «مزيت»

كشفت شركة الكسيح لتصنيع الأطعمة -عن ابتكارها الجديد «مزيت»، في«جلفود 2019».

وتخطط شركة الكسيح للتوسّع في معظم الأسواق الإقليمية مع نهاية العام، وستكون أسواق الإمارات المحطة التالية في النصف الثاني من عام 2019، وذلك تبعاً للنموّ المحلي المستمر لسوق المستهلك للأغذية والمشروبات.وتعدّ منتجات «مزيت» الابتكار الأوّل من نوعه في الأغذية، حيث تقدم للمستهلكين منتجات عالية الجودة ضمن أعلى المستويات الصحية والمغذية، إضافة لتقديمها الحلول الغذائية المريحة للمستهلك تشمل أطباقاً شرقية كالحمص الذي يأتي بنكهات مختلفة بدءاً من الطحينة التقليدية مروراً بالفلفل الحار وانتهاءً بالأعشاب، بالإضافة إلى أطباق أخرى فريدة من نوعها ك: الفول المدمس، قلاية البندورة، والملوخية.

«تي فالي» تشارك للمرة الأولى

أعلنت «تي فالي»Tea Valley، علامة الشاي التجارية التابعة لشركة«دي دايت شيف إنديا»، عن مشاركتها للمرة الأولى في معرض«جلفود 2019» بغرض البحث عن موردين جدد والدخول في شراكات لتوسعة نطاق انتشارها في منطقة الخليج كخطوة أولى وذلك انطلاقاً من بوابة دبي.