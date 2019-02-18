«دافزا» تستهدف شركات الأغذية الحلال العالمية

قال جمال رمضان بن مرغوب، مدير إدارة أول للمبيعات في المنطقة الحرة بمطار دبي الدولي «دافزا»: إن شركات الأغذية والمشروبات تشكل 7% من إجمالي 1600 شركة توجد في «دافزا»، تشكل نحو 112 شركة.

أضاف ابن مرغوب: إن «دافزا» تخطط للتوسع في استقطاب الشركات العاملة بصناعة الأغذية الحلال، عبر استقطاب الشركات العاملة بالقطاع في أسواق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا والتي تستهدف توسيع أعمالها في المنطقة وإفريقيا عبر دبي.

وأكد أن «دافزا»، تحرص على مواكبة السياسات والاستراتيجيات الحكومية بالتوازي مع تلبية متطلبات قطاعات الأعمال، حيث بادرت خلال العام الماضي بخفض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة تصل إلى 65% لتعزيز التنافسية الإقليمية وتنشيط مختلف القطاعات الحيوية، عبر استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، وتأتي هذه التسهيلات تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز التنافسية الاقتصادية لإمارة دبي، عبر مجموعة من المبادرات والحوافز التي تستهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، لضمان استدامة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، ترسيخاً لمكانة الإمارة على الخريطة الاقتصادية العالمية.

وأشار ابن مرغوب إلى أن «دافزا»، تعمل على مواكبة مستجدات ومتغيرات الأسواق المحلية والإقليمية؛ من حيث نمو بعض القطاعات وبروز المزيد من الفرص فيها، موضحاً أن دراسة أجرتها المنطقة مؤخراً أظهرت أن الأغذية والمشروبات تأتي ضمن أبرز القطاعات النامية على المستوى الإقليمي بالإضافة إلى قطاع الطيران إلى جانب الأجهزة الإلكترونية، وبذلك سيتم التركيز على هذه القطاعات الثلاثة خلال الفترة المقبلة.