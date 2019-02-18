«إمباور» توصّل المرحلة النهائية لتبريد «دبي أرينا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن قيامها بتوصيل المرحلة النهائية لخدمات تبريد المناطق لمشروع «دبي أرينا»، أحدث وأكبر وجهة سياحية للفعاليات العالمية والعروض الحيّة في المنطقة، وقد تمت توسعة شبكة المياه المبردة بطول 1 كيلومتر من محطة التبريد المتواجدة في منطقة الخليج التجاري، حيث تم استخدام تقنيات خاصة لتمرير الأنابيب، بشكل لا يسبب إزعاجاً لمنظومة النقل وذلك من خلال حفر نفق تحت شارع الشيخ زايد بطول حوالي 210 أمتار، ونفق آخر بشارع الألباني بطول 42 متراً. وقد بدأ التزويد الفعلي للمحطة في أكتوبر من العام الماضي.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل «إمباور»: «لقد شكّل مشروع «دبي أرينا» تحدياً حقيقياً بالنسبة لنا، بسبب أشغال الحفر على طول الشارع الذي يربط المشروع بمحطة التبريد المتواجدة في منطقة الخليج التجاري، حيث استعن بتقنيات خاصة لمنع تعطيل حركة النقل.

ويأتي مشروع«دبي أرينا» ضمن جهودنا المتواصلة لتوسعة شبكة الأنابيب الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق في إمارة دبي، في ظل النمو المطرد الذي يشهده الطلب على هذه الخدمات، وكذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لتزويد المشاريع العمرانية الضخمة بخدمات تبريد المناطق، التي تتميز بالكفاءة والفاعلية وانخفاض الكلفة الإنتاجية والتشغيلية.