6500 مستثمر و2000 شركة كويتية بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن عدد الرخص الكويتية الفعالة في إمارة دبي، يصل إلى 2,052 رخصة، تضم 6507 من المستثمرين، منهم 6181 من رجال الأعمال، و326 من سيدات الأعمال.

وتوزعت الرخص الكويتية حسب النشاط إلى تجارية (1501)، ومهنية (493)، وصناعية (45)، وسياحية (13). وأظهر التقرير أيضاً، أن عدد الرخص الكويتية التي تم إصدارها عام 2018، وصل إلى 168 رخصة، بمعدل نمو وصل إلى 35.5%، مقارنة بعام 2017، حيث وصل العدد إلى 124 رخصة.

كما أوضح التقرير تصدّر نشاط المطاعم والمقاهي، قائمة الأنشطة المهنية الكويتية، محققاً بذلك المرتبة الخامسة من حيث عدد الرخص في إمارة دبي.

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وجاء إصدار التقرير عقب افتتاح المطعم الكويتي الشهير «أوبن فليم كيتشن»، ضمن مبادرة «جدم خير»، والذي يعتبر المشروع الكويتي الأول الذي يتمتع بمزايا هذه المبادرة الرامية إلى توطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال، الذي يمثل التجار وأصحاب الرخص التجارية، والعمل على دفع الشركات إلى التميز، إضافة إلى تقدير جهودها من خلال مشاركتها في تدشين محلاتها التجارية في دبي.

و دشن قطاع التسجيل 22 علامة تجارية، ومشاريع متميزة محلية وعالمية من مختلف القطاعات الحيوية، ضمن مبادرة «جدم خير».

وشارك في حفل افتتاح «أوبن فليم كيتشن» بمنطقة الأزياء في «دبي مول»، عدد من ممثلي «اقتصادية دبي» وأعضاء الهيئة الإدارية في مجلس الأعمال الكويتي في دبي، بحضور لمى جاسم بورسلي، رئيسة المجلس، وخالد خليفة المري، مدير أول التصاريح التجارية، وأحمد الشاعر، مدير أول قسم التوعية، ومشهور الشامسي، خبير تطوير، وجورجي جون، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «كاسترونوميكا» .

وقال حميد العامري، مدير أول مراكز الخدمة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: «نهنئ القائمين على «أوبن فليم كيتشن» لإضافة العلامة التجارية إلى محفظة قطاع تجارة التجزئة الحيوي في دبي».