شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شركة "إكسون موبيل" بعد فوزها بحق الاستكشاف بالحقل الثالث لدلتا النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخل "إكسون موبيل" العالمية السوق المصرى لأول مرة بعد فوزها بحق الاستكشاف بالحقل الثالث لدلتا النيل، من خلال المزايدة العالمية للشركة القابضة للغاز الطبيعى ايجاس، حيث ستتمكن إكسون موبيل مصر، بموجب هذا الحق من إدارة منطقة امتياز البلوك الذى يقع على بُعد 155 كيلومترا من شاطئ البحر المتوسط بنسبة 100%.

بحجم احتياطات عملاقة بمنطقة امتياز شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط، والتى فازت بها مؤخر خلال مزايدة ايجاس بحيث تضمن الحد الأدنى من الالتزامات خلال فترة البحث الأولى منحة توقيع بقيمة 10 ملايين دولار والتزام فنى بحفر بئرين والتزام مالى بقيمة 100 مليون دولار.

وتعد هذه المرة الأولى تتواجد للعمل فى مصر بأنشطة البحث والاستكشاف واستثمارها فى مصر للمرة الأولى خطوة مهمة وإيجابية جدا، خاصة أنها تعتبر من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز مما يؤكد أن مصر أصبحت قبلة واعدة للاستثمار الأجنبى فى مجالات البترول والغاز المختلفة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام.

"إكسون موبيل" هى شركة أمريكية متعددة الجنسيات. يقع المقر فى إيرفينغ بولاية تكساس.. كما أنها تمتلك المئات من فروع أصغر مثل النفط الامبراطورى المحدود (69،6 ٪) فى كندا. توظف شركة إكسون موبيل أكثر من 82000 شخص فى جميع أنحاء العالم، مع ما يقرب من 4000 موظف فى المقر و27000 شخص فى هيوستن.

وأنشئت "اكسون موبيل" فى نوفمبر 1999 نتيجة اندماج شركة إكسون وشركة موبيل ليشكلوا إكسون موبيل - أكبر شركة نفط خاصة فى العالم.

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وأظهرت نتائج أعمال" إكسون موبيل" الشركة الأمريكية العاملة فى قطاع النفط والصادرة أن أرباحها انخفضت فى الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضى عند مستوى 6 مليارات دولار، مقابل أرباح بقيمة 8.38 مليار دولار فى الفترة ذاتها من 2017.

وفيما يتعلق بالإيرادات، قالت "إكسون موبيل" إنها زادت عند مستوى 71.89 مليار دولار فى الربع الأخير من العام الماضى، مقابل مستوى 66.51 مليار دولار فى الفترة المماثلة من 2017.

وجاءت زيادة الإيرادات داخل الشركة الأمريكية فى الربع الأخير من العام الماضى نتيجة ارتفاع إجمالى إنتاجها العالمى من الطاقة (نفط-غاز طبيعي-غاز طبيعى مسال-بيتومين-الزيوت الاصطناعية) إلى 2.34 مليون برميل يومياً، مقابل 2.25 مليون برميل يومياً فى الربع المقارن من 2017.

أما على مدار العام الماضى فإن "إكسون موبيل" خفضت متوسط إنتاجها إلى 2.26 مليون برميل يومياً، مقابل 2.28 مليون برميل يومياً فى 2017.

وفى عام 2018 شهدت إيرادات "إكسون موبيل" زيادة إلى مستوى 290.21 مليار دولارـ مقابل إيرادات بقيمة 244.26 مليار دولار فى 2017.