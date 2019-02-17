قرار وزاري بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين

أصدرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، برئاسة سمير محمد عبد الوهاب أنور، وعضوية كل من حسام زكريا سلامة، ومازن ماهر سامي غبريال، وسامح شفيع عمر يوسف، وطارق فاروق إبراهيم.

وذكرت الوزيرة في بيان صحفي، مساء اليوم، أن القرار يأتي انطلاقًا من اهتمام الوزارة بالمرشدين السياحيين باعتبارهم أحد الأطراف الأساسية في منظومة السياحة، وحرصًا منها على تسيير أعمال النقابة في إطار قانوني.

وأضاف البيان أن القرار يهدف إلى تولي اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، وتسيير أعمال النقابة وتصريف شئونها، في ظل انتهاء ولاية مجلس إدارة النقابة الحالي في شهر يوليو الماضي.

وأكد البيان أن المشاط حرصت كل الحرص على تحديد مدة قصيرة لأعمال اللجنة المؤقتة وهي 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد، أي التاريخين أقرب، وذلك إدراكا من الوزارة بضرورة إقامة التوزان الدقيق بين قيام النقابة على شئونها وعدم التدخل في أعمالها وبين تحقيق الصالح العام وسير العمل بانتظام.

يذكر أن الوزارة سبقت الدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين في 24 يوليو الماضى، ولكنها تأجلت إلى 31 يوليو الماضى لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، إلا أنها لم تكتمل أيضا، ورغم مرور ما يزيد على سبعة أشهر لم تتم الدعوة مرة أخرى لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما دعا الوزارة إلى إصدار قرارها بتشكيل لجنة مؤقتة لهذا الغرض.

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