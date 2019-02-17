باكستان الـ17 في مؤشر القوة العسكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة حققت باكستان تقدما في عدد من المؤشرات العالمية عام 2018، من أبرزها المرتبة الـ17 من ضمن 136 دولة في مؤشر القوة العسكرية، والمرتبة الـ 92 من أصل 162 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، والمرتبة الـ 75 من ضمن 156 دولة في مؤشر السعادة العالمي. باكستان في المؤشرات العالمية الدولة الجيدة - 103 من ضمن 153 دولة مؤشر الابتكار العالمي المرتبة 92 من ضمن 162 دولة مؤشر الازدهار - المرتبة 136 من ضمن 149 دولة مؤشر التنافسية العالمي - المرتبة 107 من ضمن 140 دولة مؤشر أفضل الدول - المرتبة 75 من ضمن 80 دولة الحرية الاقتصادية - المرتبة 131 من ضمن 180 دولة مؤشر أفضل الدول في التعليم - المرتبة 76 من ضمن 80 دولة مؤشر تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات - المرتبة 148 من ضمن 176 مؤشر العطاء العالمي - المرتبة 91 من ضمن 144 دولة مؤشر السعادة العالمي - المرتبة 75 من ضمن 156 دولة الحكومة الالكترونية - المرتبة 148 من ضمن 193 مؤشر الشفافية الفساد - المرتبة 117 من ضمن 180 دولة مؤشر الجوع - المرتبة 196 من ضمن 119 دولة الأعمال - المرتبة 139 من ضمن 190 دولة مؤشر أداء الخدمات اللوجستية - المرتبة 122 من ضمن 160 دولة مؤشر القوة العسكرية - المرتبة 17 من ضمن 136 دولة مؤشر جودة الحياة - المرتبة 100من ضمن 154 دولة



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