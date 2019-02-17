وزير البترول: زيارة ولي العهد ربيع على باكستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - إسلام آباد رحب وزير البترول في جمهورية باكستان الإسلامية غلام سرور خان، بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى باكستان. وقال إن زيارة ولي العهد ستكون بمثابة قدوم فصل الربيع إلى باكستان. وأضاف أن زيارة ولي العهد ستأتي باستثمارات تاريخية إلى باكستان، وستقوم بإنشاء مصفاة للنفط في باكستان، فضلا عن الاستثمار بملايين الدولارات في قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن زيارة ولي العهد ستساهم في تعزيز وتطوير العلاقات العريقة القائمة بين المملكة وباكستان بشكل يعود بالفائدة المباشرة على الشعب الباكستاني.



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