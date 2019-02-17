إيرباص تحذر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قالت إيرباص اليوم الأحد (17 فبراير شباط) إنه سيكون عليها اتخاذ "قرارات صعبة" بشأن استثماراتها في المستقبل إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مضيفة أنها أنفقت بالفعل عشرات الملايين من اليورو على استعدادات.

وقالت كاثرين بينيت نائب رئيس إيرباص متحدثة لبرنامج (أندرو مار شو) هيئة الإذاعة البريطانية "لا يوجد شيء اسمه ‘دون اتفاق’ لكن تحت الإدارة، إنها كارثة مؤكدة لنا".

وأضافت "علينا أن نتخذ بعض القرارات الصعبة إذا لم يكن هناك اتفاق، علينا أن نتفحص استثمارات المستقبل".

ومضت تقول إن إيرباص أنفقت بالفعل "عشرات الملايين من اليورو" تحسبا لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وذلك على تخزين المكونات وتأمين أنظمة تكنولوجيا المعلومات. وإيرباص هي ثاني أكبر مجموعة لصناعة الطيران في العالم، ويعمل بها 14 ألف شخص في بريطانيا، بينهم ستة آلاف في مصنعها الرئيسي للأجنحة في بروتون بويلز، وثلاثة آلاف في مصنعها للأجنحة في فيلتون بغرب انجلترا حيث يجري تصميم الأجنحة.

وشكك منتقدون لتحذيرات إيرباص السابقة فيما إذا كانت المجموعة التي تتخذ من فرنسا مقرا لها ستنقل عمليات كبيرة خارج بريطانيا، قائلين إن المصنع في بروتون يعمل بفاعلية وإن مسألة البقاء يدعمها ضعف الاسترليني.