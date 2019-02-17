زيادة جديدة في أسعار البيض.. وتراجع في الدواجن

نادر سلامة أعلنت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، الأسعار الاسترشادية للدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم، والتي شهدت تراجعا في أسعار الدواجن البيضاء وارتفاعا في أسعار البيض. وأكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو الدواجن بالمزارع 28 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك 32 و33 جنيهًا، مشيرا إلى أن أي ارتفاعات في أسعار الدواجن عن هذه الأسعار المعلنة من جانب الغرفة التجارية تحتاج إلى تدخل رقابى من الأجهزة الموجودة بالدولة للتصدي لها. وأضاف "رئيس الشعبة" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن...

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