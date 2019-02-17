شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "معادن" تبحث عدم توزيع أرباح عن 2018 في 10 مارس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معادن" دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق 10 من مارس المُقبل، وذلك لمناقشة توصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان الشركة، المنشور على موقع السوق، اليوم الأحد، ستصدق الجمعية على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وستبحث الجمعية إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليار ريال خلال العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 714.8 مليون ريال في العام 2017.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 يرجع إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لمنتجات أسمدة فوسفات الأمونيوم والأمونيا والألمنيوم والألومنيا، وكذلك ارتفاع كمية المبيعات لمنتجات أسمدة فوسفات الأمونيوم و الألومنيا والمنتجات المدرفلة المسطحة والذهب.