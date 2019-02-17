البورصة تربح ١٠.٢ مليار جنيه في ختام التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الأحد، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 10.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 837.800 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 1.43 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 15198 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 1.58%، وارتفع إلى مستوى 2450 نقطة.

كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 1.14 %، وصعد إلى مستوى 720 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 1.20% مسجلًا 1820 نقاط.

وساهم في صعود البورصة المصرية الأخبار الإيجابية بشأن خفض الفائدة بنسبة ١٪ مساء الخميس الماضي.

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