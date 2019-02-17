فيديو جراف.. مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Advertisements تتمثل مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري فى رسوم مرور السفن بقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، حيث تعد الداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصري.

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