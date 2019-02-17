تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.4% خاسرا عدد 34.27 نقطة ليغلق عند مستوى 8592.01 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.69% رابحا عدد 23.76 نقطة ليغلق عند مستوى 3454.65 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 77.3 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 74 شركة، فيما تراجعت 99 شركة. Advertisements وتراجع 17 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.75%، ثم قطاه الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.68%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.65%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%.

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