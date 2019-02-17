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شكرا لقرائتكم خبر عن 33% زيادة في أرباح "بنك الشارقة"خلال العام 2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك الشارقة، المدرج في سوق أبوظبي المالي، عن ارتفاع أرباحه خلال العام 2018 بنسبة 33%.
وأشار البنك، في بيان للسوق، اليوم الأحد، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 352 مليون درهم، مقابل أرباح بلغت 265 مليون درهم خلال العام 2017.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 10% خلال 2018 إلى 513 مليون درهم، مقابل 466 مليون درهم خلال العام 2017
وحقق البنك إيرادات من العمليات خلال 2018 بلغت 726 مليون درهم، مقابل 780 مليون درهم خلال العام 2017، بنسبة تراجع بلغت 7%.
وكان البنك قد حقق صافي ربح بلغ 300.88 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل أرباح 265.28 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2017.
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