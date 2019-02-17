شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى توفر بيانات فورية حول نسب الملكية الأجنبية فى الشركات المدرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سوق دبي المالى، اليوم الأحد، عن إطلاق النسخة الجديدة من صفحة الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة بما يوفر للمتعاملين بيانات فورية محدثة تلقائياً كل دقيقتين خلال جلسة التداول حول نسب الملكية "الحالية"، وكذلك حول الأسهم "المتوفرة" للاستثمار الأجنبي التي يتم عرضها من خلال إضافة خانة جديدة إلى الصفحة، اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأحد.

وقالت مريم فكري، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي الماى، إن رؤية ورسالة سوق دبي المالي تركز على ترسيخ مكانته كسوق مالية إقليمية بمقاييس عالمية توفر للمتعاملين خدمات تداول وتقاص وتسوية متطورة وضمن بيئة عمل تتسم بالشفافية والعدالة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيقاً لهذه الغاية فإننا نعمل دائماً على تطوير خدمات الموقع باعتباره المصدر الرئيسي الذى يتعين على المستثمر الرجوع إليه للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة للاستثمار في السوق، وقد حرصنا على تحسين وتوسيع نطاق صفحة الملكية الأجنبية على الموقع الشبكي للسوق بما يوفر تحديثاً للملكية الفعلية كل دقيقتين خلال جلسة التداول، علاوة على إضافة خانة نسبة الأسهم المتوفرة للتملك والتداول بالنسبة لكافة المجموعات، الأمر الذي يمنح المستثمرين مستويات شفافية أعلى."

وعن أبرز مزايا الصفحة الجديدة للملكية الأجنبية: تحديث النسب في خانتي "الحالي" و"المتوفر" كل دقيقتين خلال ساعات التداول، كما يتم تحديثها كل ساعة بعد ساعات التداول في كل يوم عمل بما يعكس أية تطورات غير مرتبطة بأنشطة التداول (إن وجدت)، إضافة خانة جديدة تحدد الأسهم المتوفرة للتملك بخلاف الأسهم المملوكة بالفعل.

إعادة تصنيف فئات الجنسية لتشمل ثلاث فئات على النحو التالي: المواطنون، الخليجيون، الأجانب، وذلك عقب دمج فئة العرب مع الأجانب.

البحث عن البيانات التاريخية باستخدام اسم الشركة والتاريخ.

يمكن الإطلاع على الصفحة الجديدة للملكية الأجنبية عبر الرابط التالي:

https://www.dfm.ae/ar/issuers/listed-securities/foreign-ownership

وتجدر الإشارة إلى أن الصفحة السابقة للملكية الأجنبية كانت تشهد تحديثاً للبيانات مرة واحدة يومياً في الرابعة من بعد الظهر وعقب انتهاء جلسة التداول، وكانت تُقسم فئات الجنسية إلى أربع فئات، كما اقتصرت خاناتها سابقاً على بيانات الملكية "الحالية" و"المسموحة"، وتسهم إضافة خانة "المتوفرة" في منح المستثمرين مزيداً من الشفافية بشأن الأسهم المتاحة للاستثمار بجانب نسبة الملكية الحالية والحد الأقصى المسموح به في كل شركة.