غرفة الملابس الجاهزة تخطط لفتح أسواق جديدة فى كينيا وتنزانيا

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أكد محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أن عام 2019 هو عام تنشيط التجارة البينية مع الدول الأفريقية، لافتا إلى أن الغرفة تخطط لفتح أسواق جديدة بالقارة السمراء وأشار إلى سعى الغرفة للدخول في السوق الكيني والتنزاني.

وقال رئيس الغرفة إن كينيا تعد بوابة الدخول إلى أكثر من 5 دول أخرى تعتمد اعتمادا كاملا على دخول منتجات من خلالها وكذلك تنزانيا موضحا أن تنشيط العلاقات التجارية مع الدولتين سيسمح بدخول المنتجات المصرية لأكثر من 10 دول أفريقية أخرى.

ولفت إلى تنظيم معرض كايرو فاشون للملابس الجاهزة في الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل بالإضافة إلى تنظيم معرض “الفرنشايز” على هامش المعرض والذي يضم أكثر من 42 توكيلا للملابس الجاهزة وستتم دعوة عدد كبير من الصناع والتجار بالدول الأفريقية بهدف التعرف على أهم التوكيلات وسلاسل المحلات العاملة بالقطاع بهدف تنشيط العلاقات مع الدول الأفريقية.

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