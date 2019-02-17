المعهد القومى للإدارة يعقد ورشة عمل للمتقدمين لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المعهد القومى للإدارة ورشة عمل تدريبية لممثلى محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ المتقدمين لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، فئة الوحدات المحلية والتى تأتى ضمن جوائز مصر للتميز الحكومي.

من جانبها أشارت شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة إلى أن الورشة التدريبية تأتى بهدف التدريب على معايير منظومة التميز الحكومي، وفى إطار سلسلة البرامج التدريبية التى يقدمها المعهد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بهدف نشر الوعى الكامل حول الجائزة لدى كافة المؤسسات والأفراد، وذلك بصفة المعهد هو الجهة المنوط بها تنفيذ وإدارة مسابقات "جائزة مصر للتميز الحكومي".

كما أوضحت شريف أنه تم تدريب من محافظة الدقهلية عدد 71 وحدة محلية بواقع 5 من الديوان العام و 59 ممثل من 19 مركز و7 من عدد 2 حي، كما تم تدريب من محافظة كفر الشيخ عدد 30 ممثل من الوحدات المحلية بواقع 3 من الديوان العام و 22 ممثل من 10 مراكز و 3 ممثل من عدد 2 حى و 2 ممثل من قرية واحدة بكفر الشيخ.

وأكدت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة على أن جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من ضمن شروطها أن تكون المؤسسة حكومية مصرية وأن تكون ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة، مشيرة إلى أن جائزة مصر للتميز الحكومى تأتى فى إطار خطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وفى إطار الدور الذى تقوم به الدولة لتحقيق أهداف التوجه الإصلاحى من أجل إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي، وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية لموظفى الجهاز الإداري.

كما أشارت شريفة شريف إلى أن الهدف الرئيسى من هذا الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة آخري، مما يرسخ قيم الانتماء ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وهو ما ينعكس على الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى تعزيز روح الابتكار والابداع وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية.

وقالت شريفة شريف إن قوة منظومة التميز الحكومى تكمن فى قدرتها على توجيه وتسخير وتوظيف الطاقات ذات العلاقة برؤية الدولة، حيث توفر أساسا متينا لتحقيق الأولويات الوطنية وخلق الفرص أمام المشاركة والالتزام الواسع بها، موضحة أن منظومة التميز تركز فى كافة معاييرها على الحرص على المتعاملين والمواطنين المستفيدين من أنشطة وعمل المؤسسة، وإعادة صياغة معايير تقديم الخدمة بمفهوم مبتكر وفى إطار متكامل لرفع كفاءة تلك المؤسسات

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