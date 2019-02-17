الإحصاء: ارتفاع مساحة محصول البطاطس لـ414.9 ألف فدان خلال عام 2017

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مساحة محصول البطاطس إلى 414.9 ألف فـدان خلال عام 2016/2017، مقابل 376.6 ألف فدان عام 2015 / 2016، بزيادة بلغت نسبـتها 10.2%، فيما بلغت كمية الإنتاج 4.8 مليون طن عام 2016/ 2017، مقابل 4.1 مليون طن عام 2015/ 2016 بنسبـة زيادة قدرها 17.7%.
فى حين، تراجعت مسـاحة محصول الطماطم إلى 395.6 ألف فدان عام 2016/ 2017، مقابل 440.2 ألـف فدان عــام 2015/ 2016، بانخفاض بلغت نسبـته 10.1%، وبلغت كمـية الإنتاج 6.7 مليون طن عام 2016/ 2017 مقابـل 7.3 مليون طن عام 2015/ 2016 بانخفاض بلغت نسبته 8.1%.
وبحسب بيان صادر اليوم الأحد، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النبـاتى عام 2016/ 2017، بلغ إجمالى المساحة المحصولية 16.04 مليون فدان عام 2016/2017، مقابل 15.80 مليون فدان عام 2015/ 2016 بزيادة بلغت نسبـتها 1.5%.
وبلغ إجمالى المساحة المنزرعة 9.13 مليون فدان عام 2016/2017، مقابل 9.10 مليون فدان عام 2015 / 2016 بزيادة بلغت نسبـتها 0.4 %، كما أشار البيان إلى مساحة محصول القمح، والتى بلغت2.9 م ليون فدان عام 2016/2017 مقابل 3.4 مليون فدان عام 2015/ 2016، بانخفاض بلغت نسبـته 12.9%.
فيما بلغت كمية الإنتاج من القمح 8.4 مليون طـن عـام 2016 / 2017، مقابل 9.3 مليون طن عــام 2015/ 2016، بانخفاض بلغت نسبـته 9.9%، أما مساحة محصول الأرز فبلغت 1.3 مليـــون فـدان عـام 2016/ 2017، مقابل 1.4 مليون فدان عام 2015 / 2016 بانخفاض بلغت نسبـته 3.3%، وبلغت كميـة الإنتـاج 5.0 مليون طـن عـام 2016/2017، مقابل 5.3 مليون طن عام 2015/ 2016 بانخفاض بلغت نسبته 6.6%.
كما أشار البيان إلى المساحة المثمـرة لمحصول البرتقال، والتى بلغت 306.9 ألف فــــدان عام 2016/2017، مقابـــل 277.0 ألف فدان عـام 2015/ 2016 بنسبـة زيادة قدرها 10.8%، وبلغت كمية الإنتاج 3.2 مليون طن عام 2016/ 2017 مقابـل 2.9 مليون طـن عام 2015/ 2016 بنسبــة زيــادة قدرها 7.1%.
بلغت المساحة المثمرة لمحصول الموز 72.0 ألف فدان عام 2016 /2017، مقابل 66.8 ألف فدان عـام 2015/ 201، بزيادة بلغت نسبتها 7.9%، وبلغت كمية الإنتاج 1.4 مليـون طـن عام 2016/2017، مقابل 1.2 مليون طن عام 2015/ 2016، بنسبة زيادة قدرها 12.5%.
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