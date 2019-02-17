شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بأسهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.89% رابحا عدد 22.52 نقطة ليصل إلى مستوى 2556.16 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 42.7 مليون سهم محققة ما قيمته 69.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1020 صفقة لـ22 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفضت 7 أسهم، واستقر سهم.

Advertisements

وارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 3.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.13%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 5.69%، ثم شركة إعمار العقارية بنسبة 3.90%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة المدينة للتمويل بنسبة 8.03%، ثم الشركة الإسلامية العربية بنسبة 6.14%.