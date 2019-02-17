شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% رابحا عدد 7.66 نقطة ليصل إلى مستوى 1379.63 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 578 ألف سهم، بقيمة قدرها 138 ألف دينار بحرينى.
وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 31.68% مدفوعة بصعود سهمى البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.88%، بنك البحرين والكويت 1.82%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.28% مدفوعا بصعود سهم عقارات السيف بنسبة 1.82%.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.