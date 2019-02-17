شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تقود "جبل عمر" لتسجيل أرباح بقيمة 194 مليون ريال بالعام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال المالية لشركة جبل عمر، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 193.8 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغ 601 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 812.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 164.8 مليون ريال خلال العام 2017.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح في العام 2018 يعود إلى زيادة الإيرادات خلال 2018 بنسبة 245% إلى 2 مليار ريال من 568.8 مليون ريال في العام 2017.

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ويرجع ذلك إلى تسجيل مبيعات من الوحدات السكنية بمبلغ 1.209 مليار ريال سعودي (لم يكن هناك بيع وحدات سكنية في الفترة السابقة) وزيادة الإيرادات من الفنادق بنسبة 28% والمراكز التجارية بنسبة 60%.

وفي المُقابل انخفضت نسبة تكلفة الإيرادات إلى 59% من 98% في الفترة السابقة، ويرجع ذلك أساساً إلى مبيعات الوحدات السكنية (بما في ذلك المبيعات على الخارطة التي بدأت في ديسمبر 2018) والتي تحمل هامش ربح أعلى.

وانخفضت تكاليف التشغيل بنسبة 108% ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الإيرادات الأخرى بمقدار 243 مليون ريال، وانخفاض نسبة مصاريف التشغيل إلى الإيرادات إلى 13% (37% في الفترة السابقة).

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 192.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 602 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.