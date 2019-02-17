شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح"سلامة"للتأمين السنوية تهبط بأكثر من 98% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"هبوط أرباحها بنسبة 98.4% من العام 2018، مقارنة بتحقيقها أرباح بالفترة المماثلة من العام 2017.

وأفاد بيان للشركة بسوق دبي المالي، أن صافي أرباح الفترة بلغ 620ألف درهم، مقارنة بربح قدره 37.5 مليون درهم بعام 2017.

وبلغت إيرادات الشركة في العام الماضي إلى نحو 1.06 مليار درهم، مقابل 808.6 مليون درهم في عام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بالنصف الأول من العام الجاري بنحو 7.74 مليون درهم، مقابل خسارة قيمتها 155.89 مليون درهم للفترة المماثلة من عام 2016.