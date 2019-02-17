شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دو" ترتفع 2.4% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، عن ارتفاع أرباحها بعد رسوم حق الامتياز بنسبة 2.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق دبي المالي، حققت الشركة صافي ربح بلغ 1.75 مليار درهم مقابل صافي أرباح بلغ 1.71 مليار درهم في العام 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 بنسبة 3.2% بالغا 13.41 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم بعام 2017.

وتراجع إجمالي أصول الشركة متضمنة الأصول المتداولة وغير المتداولة إلى 16.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بنحو 17.83 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2017.

وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 إلى 1.4 مليار درهم مقابل صافي أرباح بلغ 1.3 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغت نسبته 9.2%.

وارتفعت إيرادات الشركة في الفترة ذاتها إلى 10 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل إيرادات بلغت 9.6 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بعد خصم حقوق الامتياز خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 965 مليون درهم إماراتي، مقابل 811.5 مليون درهم صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2017.