شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 17 حتى 21 فبراير الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعيات العمومية لكل من نماء للكيماويات، الأهلية للتأمين، الوطنية للتربية والتعليم، بالإضافة إلى أحقية الأرباح النقدية لكل من صندوق الأهلي ريت 1، وصندوق جدوى ريت السعودية.

ويستحق، يوم الأحد، توزيع الأرباح النقدية على مالكي وحدات صندوق الأهلي ريت 1 عن الربع الرابع من عام 2018 بقيمة 44.7 مليون ريال، بواقع 0.325 ريال لكل وحدة، وبما نسبته 3.2% إلى السعر الأولي للوحدة، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة نماء للكيماويات، يوم الأحد، على مُقترح إنهاء دورة مجلس الادارة الحالي التي بدأت بتاريخ 19 أبريل 2018، وذلك اعتبارا من تاريخ انعقاد الجمعية.

وتنظر الجمعية العمومية للشركة الأهلية للتأمين التعاوني، يوم الإثنثن، في العرض المقدم من شركة إتحاد الخليج والمتعلق بإندماج الشركتين، حيث سيتم إصدار أسهم جديده لشركة اتحاد الخليج كأوراق مالية قابلة للتداول لصالح مساهمي الأهلية المستحقين وفقاً لسجل المساهمين للشركة الأهلية بتاريخ نفاذ قرار الاندماج.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، يوم الأربعاء المُقبل، مُقترح توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المنتهي في 31 أغسطس 2018، بإجمالي 17.2 مليون ريال، بواقع 40 هللة للسهم الواحد، بما يعادل 4% من رأس مال الشركة.

ويستحق، يوم الخميس المُقبل، توزيع الأرباح النقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية عن الربع الرابع من عام 2018 بقيمة 28.440 مليون ريال، بواقع 0.18 ريال لكل وحدة، وبما نسبته 1.80% إلى السعر الأولي للوحدة، على أن يتم دفع التوزيعات خلال (15) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.