شكرا لقرائتكم خبر عن إيجاس: نستهدف حفر 13 بئرا بحجم استثمارات 510 ملايين دولار خلال 2019-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن أهم ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالى الجديد 2019 - 2020 لأنشطة الغاز حفر 13 بئراً بدلتا النيل والبحر المتوسط بإجمالى استثمارات أكثر من 510 ملايين دولار، تنفيذ 6 آلاف كيلومتر مربع مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بغرب البحر المتوسط، وبدء الإنتاج من 9 مشروعات جديدة واستكمال مشروعين بإجمالى 37 بئرا بالإضافة إلى وضع 45 بئراً تنموياً على الإنتاج.

وأكد البقلى فى تصريحات خاصة، أنه من المستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستمرار تغطية احتياجات جميع القطاعات من الغاز بنسبة 100% وتخفيض كمية المازوت إلى أقل كمية ممكنة، مشيراً إلى أن استهلاك قطاع الكهرباء يمثل 61% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى، بينما تمثل باقى القطاعات المستهلكة للغاز (الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته) 39%.