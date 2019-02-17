شكرا لقرائتكم خبر عن زين يستقر من جديد بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN ) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليستقر السهم من جديد أدنى مستوى 452.90 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 367.00 إلى 506.00) ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.60% بما يعادل -12.00 نقطة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 452.90 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 436.50 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 442.00 ومستوى المقاومة 460.00 .