ايفا يواصل الانخفاض – تحليل صباحي – 17-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -7.38% بما يعادل -1.80 نقطة ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 25.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 20.60 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.60 ومستوى المقاومة 25.00 .
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