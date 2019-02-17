شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي - 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته ، ويأتي هذا الارتفاع مع بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.33% بما يعادل 0.08 ريال ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 23.52 ، ليستهدف مستوى المقاومة 24.74 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.52 ومستوى المقاومة 24.74 .