شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يغلق على ارتفاع طفيف – تحليل صباحي - 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان (4300) على ارتفاع طفيف في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.20% بما يعادل 0.02 ريال ، وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، أمام محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 10.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 10.56 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.56 .