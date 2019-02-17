شكرا لقرائتكم خبر عن الخزف يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم الخزف (2040) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 22.14 ، ليرتد منه انخفاضاً مقلصاً من مكاسبه ، ولينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 1.55% بما يعادل 0.32 ريال ، وسط ارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليهاجم مستوى المقاومة الحالي 21.37 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 24.92 إلى 15.662) ، وسط استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 21.37 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 22.93 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.27 ومستوى المقاومة 22.93 .