شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد استناد سهم الأسماك (6050) لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، جاء ارتفاعه الأخير محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 2.90% بما يعادل 1.90 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 70.01 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 80.70 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 63.10 ومستوى المقاومة 74.50 .