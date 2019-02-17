شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم القصيم القابضة للاستثمار (6020) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة 11.86 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 13.44 إلى 9.30) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.63% بما يعادل 0.30 ريال .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11.86 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 12.55 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.37 المقاومة 12.55 .