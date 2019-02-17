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شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يرتفع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 1.15 درهم، ليواجه بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 1.17 درهم، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع إمكانية الوصول لمستوى المقاومة القوي عند 1.35 درهم خلال الأيام والاسابيع القادمة، الا ان هذا السيناريو مرهون بنجاح السهم في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 1.17 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.11 وبين مستوى المقاومة هو 1.20 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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