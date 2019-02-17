شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يشهد جلسة هادئة -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم جلسة هادئة خلال الخميس الماضي، حيث سجل اعلى مستوى عند 0.944 درهم وادنى مستوى عند 0.92 درهم، بينما انهى الجلسة عند مستوى و0.921 نقطة، ملامسا لخط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0.86 درهم كمستوى اول ثم 0.73 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.97 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.90 وبين مستوى المقاومة هو 0.93 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط