- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.2 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، حيث انهى تداولات الخميس الماضي عند مستوى 0.205 درهم، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر "Price ROC" استمرار الضغوط البيعية حيث يتداول اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.15 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.19 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.21 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر ان ديجيتال (AAN) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 17-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.