شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.799 درهم، وذلك بعدما لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 0.75 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة شراء، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم لمستوى المقاومة 0.84 درهم كمستوى اول، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 0.75 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.78 وبين مستوى المقاومة هو 0.82 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد