شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 0.499 درهم، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.45 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة إيجابية، ونتوقع إمكانية استمرار الارتفاع الحالي للوصول بالسهم لمستوى 0.60 درهم، الا ان هذا السيناريو مرهون بنجاح السهم في تجاوز مستوى 0.51 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.48 وبين مستوى المقاومة هو 0.51 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد