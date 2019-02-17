شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع وبفجوة سعرية خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 3.69 درهم، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، ويلامس السهم حاليا مستوى المقاومة الهام عند 3.70 درهم، وفي ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز السهم لمستوى المقاومة المذكور، فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 4 درهم كمستوى اول ثم 4.30 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 3.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.60 وبين مستوى المقاومة هو 3.80 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد