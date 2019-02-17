شكرا لقرائتكم خبر عن سراميك رأس الخيمة (RAKCEC) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.88 درهم، وذلك بعدما فشل في الوصول لمستوى المقاومة 2 درهم، حيث لامس الحد السفلي من القناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة دفعت السهم لاسفل، في الوقت الذي يتداول فيه مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يبدا السهم عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 1.85 درهم كمستوى اول ثم 1.75 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 2 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.85 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.90 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط