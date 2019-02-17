شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 66.52 ريال، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم الهام عند 67 ريال، مما يعكس ارتفاع حالات التشاؤم لدى المتداولين، وبالتزامن مع اغلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 64 ريال كمستوى اول ثم 58 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 68 ريال. ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 64 وبين مستوى المقاومة هو 67 ريال الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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