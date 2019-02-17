شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يلامس مقاومة قوية -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 5036 نقطة، مسجلا ارتفاع بلغ 5059 نقطة، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 5050 نقطة، كما يلامس المؤشر حاليا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع المؤشر لاسفل لمستوى الدعم 4940 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 5060 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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