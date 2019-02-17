شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يسجل ادنى مستوى في خمسة اشهر -تحليل صباحي- 17-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لينهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 9941 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر في خمسة اشهر، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 10000 نقطة، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة، ومقتربا من هدفه السعري الثاني عند 9800 نقطة، وفي حالة اختراقه فسيواصل المؤشر حركته الهابطة لمستوى الدعم الهام عند 9400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10100 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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